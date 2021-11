Einfach besser Einschlafen : Handy aus und gut lüften: Zehn Tipps für einen gesunden Schlaf

Es ist mitten in der Nacht, man ist wach und kein Schäfchenzählen will einen ins Land der Träume zurückholen. Was hilft bei Durchschlaf-Problemen? Zehn Tipps für einen guten Schlaf.

Flensburg | Es ist tiefste Nacht und man ist hellwach. Nichts will helfen. Von einer echten Störung spricht man jedoch erst, wenn man mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten nicht gut schlafen kann. Für alle, die nur gelegentlich nicht wieder einschlafen können, haben wir Tipps, mit denen sie leichter ins Reich der Träume entschwi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.