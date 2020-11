Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Sprachkurs, Arztbesuch und süße Kekse: Fünf Jahre mit einer Flüchtlingsfamilie

"Wir schaffen das" hieß es 2015. Geschafft haben es Freiwillige wie Sina Wilke, die eine syrischen Familie begleitete.

Louisa Riepe

19. November 2020, 14:41 Uhr

Im Sommer 2015 kamen hunderttausende Menschen – vor allem aus Syrien – nach Deutschland, um hier Asyl zu suchen. Schnell war von einer "Welle" die Rede und von der "Flüchtlingskrise". Fremdenfeindliche Organisationen wie PEGIDA forderten "Stoppt die Invasion" während Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre berühmten Worte sagte: "Wir schaffen das!" Daran orientierte sich auch Journalistin Sina Wilke und wurde Lotsin für eine syrische Familie. Nach fünf Jahren blickt sie im Podcast zurück – auf einen wahren Papierkrieg, auf interkulturelle Verständigungsprobleme und auf viel gemeinsames Lachen.

