Anbau in Deutschland möglich : Wie Chia dank dieser neuen Sorte bald zum heimischen Superfood wird

Der Anbau von Chia-Samen war bisher in Deutschland nicht denkbar. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Universität Hohenheim hat die erste Chia-Sorte gezüchtet, die sich an die Gegebenheiten in Deutschland angepasst hat.

Schwerin | Es duftet nach Essen, rechts und links der länglichen Osnabrücker Markthalle bereiten Mitarbeiter an unterschiedlichen Ständen Gerichte zu. Menschen schlendern vorbei auf der Suche nach einem Mittagessen. Zwei Personen lesen im Vorbeigehen die Schilder mit dem vegetarischen und veganen Angebot eines Restaurants. Sie werden langsamer, bleiben stehen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.