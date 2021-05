Besuch beim Team : Wann kommt endlich das langersehnte „Harry Potter“-Theaterstück?

In letzter Sekunde wurde die Premiere des "Harry Potter"-Theaterstücks abgesagt. Wie geht es weiter?

Hamburg | Als Harry Potter seinen Zauberstab sinken ließ, wurde es ganz still – so beschreiben es jene, die dabei waren. Aber was "heißt sinken ließ"? Aus der Hand gerissen wurde er ihm, "Expelliarmus!" heißt der Entwaffnungszauber, und der Gegner ausnahmsweise nicht Lord Voldemort, sondern Covid-19. Zwei Jahre hatte das Produktionsteam darauf hingearbeitet,...

