Lidl, Aldi Nord und Penny : Genießen für unter fünf Euro: Die Weine vom Discounter schmecken bestimmt

Zu einem festlichen Essen wie Gans oder Wild gehört für viele ein Glas Wein einfach dazu. Doch welcher Wein soll es sein? Selbst im Discounter gibt es inzwischen eine große Auswahl – und gute Weine für kleines Geld.

Schwerin | Rotwein zum Wildschweinbraten, Weißwein zum Raclette und Sekt zur Bescherung: In vielen Familien gehört Wein zum Weihnachten wie Geschenke, Michael Bublé und Zimtsterne. Doch welcher Wein ist der "richtige" und schmeckt der ganzen Familie? Das kann man nur durch Probieren herausfinden – am besten in einer Fachhandlung oder einem großen Supermarkt. ...

