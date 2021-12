Misslungenes Weihnachtsessen : Was tun, wenn die Gans verbrennt oder die Soße versalzen ist?

Es ist ein Horrorszenario zu Weihnachten: Die Gäste freuen sich schon auf das Essen, doch in der Küche läuft es nicht rund. Ein Profi-Koch verrät seine Tricks, wie man verbranntes oder versalzenes Essen zu Weihnachten rettet.

Reinsbüttel | Das Weihnachtsessen soll besonders sein, es soll sich abheben vom grauen Allerlei, weshalb an den Festtagen Gerichte zubereitet werden, die eben nicht alltäglich sind. Nach mehreren Stunden in der Küche, wenn die Familie am Essenstisch sitzt, soll es allen so sehr schmecken, dass der ein oder andere noch einen Nachschlag haben will. Doch manchmal l...

