Raffiniertes Rezept : Winterküche: So gelingt Ihr Festtags-Rotkohl

Zu Rouladen, Klößen oder Braten: Rotkohl ist aus der Winterküche nicht wegzudenken. So bereiten Sie das Gemüse am besten zu.

Schwerin | Wie für viele Wintergerichte gilt auch für Rotkohl: Bloß nicht am ersten Tag essen! Wer den Rotkohl zubereitet, sollte ihn unbedingt einmal langsam abkühlen lassen und über Nacht ruhen lassen, so entfaltet er seinen Geschmack am besten. Auch zwei Tage im Kühlschrank tun dem Kohl eher gut als schlecht. Gleiches gilt übrigens auch für typische Schmorger...

