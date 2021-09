Podcast „Tatort Weide“ – Folge Eins : Gefahr auf der Koppel: Im Visier des Pferderippers

Immer wieder treiben Pferderipper ihr Unwesen. Sie quälen Tiere, misshandeln oder vergewaltigen sie. Auch die Pferde von Lisa Kaufmann wurden Opfer. Im Podcast "Tatort Weide" sprechen wir über einen grausigen Fall.

09. September 2021, 14:32 Uhr

Hamburg | Als Pferderipper bezeichnet man Menschen, die Pferde misshandeln, verstümmeln oder sogar töten. Sie sind der Albtraum eines jeden Pferdebesitzers – und für Lisa Kaufmann* wurde dieser Albtraum Wirklichkeit.

Wenn Lisa Kaufmann über das furchtbare Verbrechen spricht, das ihr und ihren Pferden angetan wurde, ist deutlich spürbar: Diese Jahre voller Angst, Unwissenheit und Verzweiflung haben sie geprägt und lassen sie nicht mehr los.

Die Weide und der Hof: Auf den Spuren des Pferderippers

Ich, die Reporterin Nora Burgard-Arp, habe Lisa Kaufmann mehrfach in ihrem Heimatort inmitten der Lüneburger Heide besucht. Ich stand mit ihr vor der Weide, die zum Tatort wurde, und auf dem Hof, der früher nicht nur voller Leben sondern auch Lisa Kaufmanns Lebensmittelpunkt war, und der heute verwaist ist. Gemeinsam sind wir durch das Dorf gefahren, haben mit anderen Betroffenen gesprochen und uns so noch einmal auf die Spuren des Mannes begeben, der sich Nacht für Nacht an Lisa Kaufmanns Pferden verging.

Im neuen Podcast "Tatort Weide" sprechen wir über die grausame Geschichte, die bis heute Spuren hinterlassen hat. Wir sprechen über die Jagd nach dem Täter und über einen für die Geschädigten enttäuschenden Gerichtsprozess.



Die aktuelle Folge gleich hier anhören:

Das Darknet, die Rechtslage und die große Frage nach dem Warum

Darüber hinaus geht es in dem Podcast um Tierquäler im Darknet, juristische Möglichkeiten, Tierschutz und um Herausforderungen in der Polizeiarbeit. Und natürlich geht es auch um die große Frage nach dem Warum. Was bringt einen Menschen dazu, Pferden so etwas anzutun?

Ab heute ist die erste Folge von "Tatort Weide" online und überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt: bei Spotify, bei Apple oder auf dem Nachrichtenportal von svz.de. Hören Sie rein! Und ganz wichtig: Das Abonnieren nicht vergessen. Wöchentlich gibt es eine neue Folge.

*Name von der Redaktion geändert

