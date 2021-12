Was dafür spricht, was dagegen : Soll man Kindern die Lüge vom Weihnachtsmann erzählen?

An Weihnachten feiern Christen in aller Welt die Geburt Jesu. Sollte man Kindern die Freude am Weihnachtsmann lassen oder doch besser auf die neuzeitliche Mär verzichten? Ein Pro und Contra.

Schwerin | Unsere Redakteure befinden sich im Streit. Oliver Tobolewski-Zarina ist der Überzeugung, dass der Glaube an den Weihnachtsmann wertvoll für Kinder ist. Der Kern der Geschichte ist urchristlich. Julia Voigt hingegen findet: Der Weihnachtsmann ist eine Mär. Wer die Geschichte seinen Kindern nicht auftischt, der zerstört auch kein Vertrauen. Und überhaup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.