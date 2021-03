Ein Stück Fußball-Historie : Poldi-Rekord, Fallrückzieher-Legende und Skurrilitäten: Das „Tor des Monats“ wird 50

Das "Tor des Monats" feiert seinen 50. Geburtstag. Wir blicken zurück auf Rekorde, Persönlichkeiten und Kuriositäten.

Osnabrück | Wer heute an die ARD Sportschau denkt, der denkt das "Tor des Monats" gleich mit. Denn das, was vor rund 50 Jahren nur eine originelle Idee eines WDR-Reporters war, entwickelte sich in Windeseile zu einer Marke, die Fußballdeutschland bis heute prägt. Fünf Jahrzehnte "Tor des Monats" haben so einige Geschichten hervorgebracht. Geschichten über Persone...

