Versunkene Stadt in der Nordsee : „Atlantis des Nordens“: Wie Forscher Rungholts Überreste zutage fördern

Es ist eines des größten Rätsel des Nordens: Wie sah die untergegangene Stadt Rungholt aus? Forscher machen sich jetzt ein genaues Bild.

Nordstrand | Die Sonne glitzert auf dem feuchten Watt, der wolkige Himmel liegt in den Pfützen zu Füßen und natürlich schwimmen auch die Halligen wie Stormsche Träume im Meer. Links Südfall, vorn Pellworm. So weit, so schön. Aber hier soll es sein? Ein Teil des sagenumwobenen mittelalterlichen Ortes Rungholt, der bei der Groten Mandränke 1362 in den Fluten untergi...

