Lernen unter Corona-Bedingungen : Zum Aufregen: Das planen die Länder im Norden für den Schulbeginn

Im August soll der Normalbetrieb in allen Schulen Norddeutschlands wieder losgehen. Doch die Konzepte der Länder für den Neustart sind erschreckend wenig konkret.

30. Juli 2020, 14:44 Uhr

Im "Nachschlag" stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.

Seit Mitte März findet aufgrund der Corona-Pandemie kein Regelunterricht an deutschen Schulen mehr statt. Nach den Sommerferien soll die Normalität zurückkehren. Doch wie? Da sind sich die Bundesländer in Norddeutschland uneinig. In einem Punkt gleichen sie sich jedoch: sie wirken "erstaunlich unvorbereitet", sagt Redakteurin Kathrin Emse im Podcast.

