Skurriler Job : Tanja Böge kann mit Tieren sprechen: Das antworten die Vierbeiner

Tanja Böge sagt, dass sie sich mit Tieren telepathisch verbinden kann. Im Interview erzählt sie, wie sie das macht.

Wulfsmoor | Seit knapp neun Jahren bietet Tanja Böge aus Wulfsmoor Tierkommunikation an. Die 47-Jährige, die auch Tierheilpraktikerin, Tierheilerin und Reiki-Meisterin ist, will anhand von Telepathie herausfinden, was Tieren fehlt, warum sie sich auffällig verhalten. Wie das genau aussieht und warum ihre Arbeit immer gefragter ist, berichtet sie im Interview. ...

