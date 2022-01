Übergriffiges Verhalten : Ist es ok, andere zu überreden, Alkohol zu trinken?

Im Januar ist es beliebt auf Alkohol zu verzichten. Dry January nennt sich das Ganze dann – trockener Januar. Erschwert wird dieses Vorhaben durch Menschen, die einen überreden wollen, doch wenigstens ein Gläschen zu trinken – zum Anstoßen.

Osnabrück | Wir leben in einer Gesellschaft, in der es zum guten Ton gehört, zum Essen ein Glas Wein oder ein Feierabend-Bier zu trinken. Wenn sich Freunde und Familie treffen, ist die erste Frage, was jeder denn trinken möchte. Ein Glas Wasser als Antwort wird da nur selten akzeptiert. Gemeint ist vielmehr: Wein oder Bier? Weitere Kolumnen finden Sie hier: ...

