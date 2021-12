Stillen beim Dreh : Schauspielerin Jana Klinge: „Es ist einschneidend, in diesem Job 40 zu sein“

Die Osnabrückerin Jana Klinge hat es geschafft: Die Schauspielerin hat eine Hauptrolle in der ARD-Serie "Nord bei Nordwest" ergattert. Im Interview spricht sie übers Stillen beim Dreh und den Moment, als sie alles hinschmeißen wollte.

Berlin | Rollen in Krimiserien sind für Jana Klinge kein Neuland: Sie spielte schon im Tatort und bei etlichen SOKOs mit. Die Besetzung der Kommissarin Hannah Wagner in "Nord bei Nordwest" wird sie allerdings länger begleiten. Drei Folgen sind bereits erschienen, vier weitere laufen am zweiten Weihnachtsfeiertag und im Januar. Die Zuschauer haben sich an die N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.