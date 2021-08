Ungewöhnliche Berufsschule : Wacken Metal Academy: So sieht die Ausbildung zum Rocker aus

Ausbildung zum Musiker im Bereich Metal: So trocken klingt die professionelle Ausbildung zum Rocker. Aylin Ejder lernt an der Berufsfachschule für Metalmusik. Das sind ihre Erfahrungen.

Hamburg | „Wir machen uns peinlich“, ruft Franny Whitfield. Die Amerikanerin ist an der Wacken Metal Academy in Hamburg als Dozentin für Stage Appearance engagiert. Heute unterrichtet sie im Freien vor dem Club Knust im Karolinenviertel. Somit haben ihre elf Schüler zum ersten Mal nach langer Zeit wieder Präsenz- statt Onlineunterricht. Einigen merkt man das an...

