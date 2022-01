Sprachkolumne „Wortklauber“ : Der Kurschatten, Liaison zwischen Schlammpackung und Thermalbad

Alte Wörter: In der Sprachkolumne "Wortklauber" geht es Sprachschätze, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. Das Wort heute: Kurschatten.

Avatar_prignitzer von Dr. Stefan Lüddemann

20. Januar 2022, 14:02 Uhr

Alte Wörter: In der Sprachkolumne "Wortklauber" geht es Sprachschätze, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. Das Wort heute: Kurschatten.

Sie schaut ins Weite, er glotzt aus der Wasserwanne. Bei den Figuren der Brunnenanlage in Bad Wildungen sind die Rollen eindeutig verteilt. Sie macht mit Stöckelschuhen, engem Rock und knappsitzender Bluse aufreizend feminine Figur, er riskiert unter dem Wasserstrahl den Spannerblick. 1987 wird in Bad Wildungen eingeweiht, was der Volksmund bald als Kurschattenbrunnen bespöttelt – ein Theater der Geschlechterbeziehungen, das schon damals reichlich verklemmt wirkt. Dieser Brunnen hält nicht nur dem feministischen Blick nicht stand, er verfehlt auch den Sinn des Wortes Kurschatten. Denn zu diesem Wort gehört jene Diskretion, die der aufdringlich gaffende Bronzemann in der Brunnenanlage schmerzlich vermissen lässt.

imago stock&people

Träume in der kleinen Auszeit

Kurschatten: Dieses Wort wird von einem Augenzwinkern begleitet oder von einem strengen Blick, je nachdem, wie der kleine Flirt während der Kur bewertet wird. Der Duden versteht unter Kur nüchtern nichts als eine Heilbehandlung. Sobald sich zur Kur der Schatten gesellt, wird aus ihr mehr als eine medizinische Intervention. Dann avanciert die Kur zur kleinen Auszeit, die mit Träumen gefüllt wird – oder mehr. Der Kurschatten ist, grammatikalisch betrachtet, maskulinen Geschlechts. Im Kurpark kann er ein Er sein oder eine Sie. Der Kurschatten ist eine Person und das, was man mit ihr erlebt – die Liaison auf Zeit. Ob aus Leidensgenossen Lebensgenossen werden, ist möglich. Mehr aber nicht.

Mit Thomas Mann im Kurort

Hans Castorp und Madame Chauchat zeigen sich in der luftkurörtlichen Höhe von Thomas Manns „Zauberberg“ gegenseitig die Röntgenbilder ihrer angegriffenen Lungen. So diagnostisch muss es nicht zugehen, wenn sich zwei während der Kur einander zugesellen möchten. Zwischen Thermalbad und Schlammpackung bleibt die Romantik bei gedämpften Tönen. Diskretion und Andeutung sind gefragt, nicht die schnelle Eroberung. Nur so wird aus dem Luftwandeln auch ein Lustwandeln. Wer einen Kurschatten hat, lebt eine zarte Passion – baldigen Abschied inbegriffen. Der Kurschatten ist ein flüchtiges Phänomen. Und das nicht nur, weil Krankenkassen längst nicht mehr üppig finanzieren, was diesen Typ der Liebelei überhaupt erst möglich machte – die gute, alte Kur.