Stiftung Warentest : Hoffnungsbringer? Diese Mittel sollen gegen gereizten Darm helfen

Avatar_prignitzer von Jakob Patzke

20. Januar 2022, 14:05 Uhr

Heftiger Durchfall, schmerzhafte Bauchkrämpfe, unangenehme Blähungen: Rund zehn Prozent der Menschen weltweit leiden am Reizdarmsyndrom. Rezeptfreie Mittel sollen die Beschwerden lindern, doch nicht alle können dieses Versprechen einhalten.

Mehr zum Thema Tipps gegen Pollenallergie : Heuschnupfen im Januar: Das können Sie jetzt tun

Die Auswirkungen eines Reizdarmsyndroms sind für viele Betroffene ein unangenehmes Thema und trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen. Denn bei einem Reizdarmsyndrom handelt es sich nicht etwa um eine Befindlichkeitsstörung, sondern um eine reale Erkrankung, die häufig mit einem hohen Leidensdruck einhergeht. Dabei tritt die Krankheit bei jedem Betroffenen mit individuellen Symptomen auf. Warum ein Reizdarmsyndrom entsteht, ist noch nicht komplett erforscht.

Viele rezeptfreie Mittel gelten als ungeeignet

Eine geeignete Therapie zur Behandlung eines Reizdarmsyndroms besteht in der Regel aus drei Säulen: Medikation, Ernährung und psychologische Hilfe. Verschiedene Unternehmen bieten rezeptfreie Mittel gegen die Darmerkrankung an. In einem aktuellen Bericht hat die Stiftung Warentest insgesamt 19 von ihnen getestet. Das Ergebnis der Untersuchung wirkt auf den ersten Blick erst einmal ernüchternd: 13 Mittel sind laut Testung wenig geeignet, darunter Iberogast, Symbioflor 2 und Kijemea Reizdarm.

Dagegen ist das Mittel Kijemea Reizdarm Pro eines der besser bewerteten. Nach Angaben des Herstellers enthalten die Kapseln hitzeinaktivierte Bakterien, welche die geschädigten Stellen an der Darmwand schützen und heilen. Laut der Untersuchung von Stiftung Warentest besserten sich bei 19 Prozent der Teilnehmenden, die Kijemea Reizdarm Pro bekamen, die Beschwerden. Letztendlich bewerten die Prüfer das Mittel als mit Einschränkung geeignet.

Eine dauerhafte Medikation ist nicht immer notwendig

Zu den am besten bewerteten Mitteln („Mit Einschränkung geeignet”) gehören auch fünf Stück mit Pfefferminzöl oder Butylscopolamin. Diese scheinen die Symptome eines Reizdarmsyndroms insgesamt zu lindern. Dazu gehören Buescomint, Chiana, Klosterfrau, Tetesept (alle mit Pfefferminzöl) und Buscopan (mit Butylscopolamin). Das Pfefferminzöl wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur. Allerdings merkt die Stiftung Warentest an, dass weitere Studien die therapeutische Wirksamkeit, etwa zu den langfristigen Effekten, noch besser belegen sollten. Gleiches gilt für die Anwendung von Buscopan.

dpa/Christin Klose

Allen Mitteln ist gemeinsam, dass Betroffene sie nicht unbedingt täglich einnehmen müssen. Viele Menschen mit Reizdarmsyndrom nutzen die Medikamente nur phasenweise oder in einem akuten Fall. Dieses Vorgehen hält mögliche Langzeitwirkungen gering und wirkt sich darüber hinaus auch auf den Geldbeutel aus. Denn die Krankenkassen erstatten die rezeptfreien Mittel in der Regel nicht.

Wann spricht man von einem Reizdarmsyndrom?

Meist liegt ein Reizdarmsyndrom vor, wenn die Betroffenen länger als drei Monate mit schmerzhaften Verdauungsbeschwerden ohne erkennbare Ursache zu kämpfen haben. In unregelmäßigen Abständen kommt es zu Völlegefühl, Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall und Verstopfungen - häufig auch im Wechsel. Die Symptome eines Reizdarmsyndroms zeigen sich dabei meist tagsüber, vorwiegend in stressigen Situationen beziehungsweise Phasen.

Reizdarmsyndrom, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn - wo ist der Unterschied? Reizdarmsyndrom, Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn - wo ist der Unterschied? Morbus Crohn: Morbus Crohn ist eine chronische Darmentzündung, die meist im Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm auftritt. Die Erkrankung kann darüber hinaus den gesamten Verdauungstrakt vom Mund bis zum Darmausgang und die gesamten Darmwände betreffen. Zu den Symptomen gehören Erbrechen, Durchfall und heftige Bauchschmerzen, aber auch schmerzende Gelenke, Augen- und Hautentzündungen, Erschöpfung, Osteoporose und Leberschäden. Morbus Crohn ist bisher nicht heilbar.

Welche Ursachen die Erkrankung an einem Reizdarmsyndrom hat, ist nicht genau geklärt. Fest steht aber, dass es nicht „die eine Ursache” gibt, sondern viele Faktoren zusammenspielen. Darunter fallen etwa eine gestörte Beweglichkeit der Darmmuskulatur, die Unverträglichkeit bestimmter Lebensmittel (beispielsweise Laktose, Fructose oder Zwiebeln) und seelische Belastungen, wie etwa Stress, Trauer und Verlustängste.

Was hilft bei einem Reizdarmsyndrom?

Neben einem Fachgespräch mit dem Hausarzt und einer geeigneten Medikation, können Betroffene auch selbst aktiv gegen ihre Erkrankung vorgehen. Dabei kann es helfen, herauszufinden, welche Ernährungsform und Lebensgewohnheiten die Symptome verbessern. So können Erkrankte beispielsweise ein Tagebuch führen, um mögliche Auslöser für ihre Beschwerden zu identifizieren.

imago stock&people

Auch der psychische Faktor sollte nicht außer Acht gelassen werden. Tritt das Reizdarmsyndrom in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung auf (Depressionen oder Angststörungen), kann eine Psychotherapie hilfreich sein. Darüber hinaus gibt es Entspannungsübungen wie Yoga oder Meditation, die gegen die Erkrankung ankämpfen können. Auch Sport, speziell Schwimmen oder Wandern, kann helfen. Allgemein gilt: Bewegung tut dem Darm gut. Schon ein täglicher Spaziergang kann nicht schaden.

Wann sollten Betroffene zum Arzt gehen?

Wenn Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung periodisch immer wiederkommen oder sich über einen längeren Zeitraum verschlimmern, sollten Betroffene zum Arzt gehen. Bei heftigem Durchfall in Kombination mit Fieber, sollten die Erkrankten bereits nach spätestens zwei Tagen zum Arzt gehen. Gleiches gilt bei Blut im Stuhl und einer starken Gewichtsabnahme.