Über die Unplanbarkeit des Lebens : Ist es ok, keine Ziele im Leben zu haben?

Avatar_prignitzer von Jan-Malte Wortmann

20. Januar 2022, 14:02 Uhr

Jeder Mensch braucht Ziele im Leben, heißt es. Dabei kommt es immer erstens anders, und zweitens als man denkt. Wie viel Zielsetzung ist also richtig? Ist es nicht auch ok, keine Lust auf ein durchgeplantes Leben zu haben?

Gerade als junger Mensch wird man ständig nach seinen Zielen gefragt: „Weißt Du schon, wie es nach dem Studium weitergehen soll?” - „Willst Du Kinder?” - „Möchtest du nicht auch irgendwann ein eigenes Haus bauen?” Meine ehrliche Antwort lautet dann meistens: Ich weiß es nicht. Woher auch? Woher soll ich denn wissen, wie mein Leben in drei, fünf oder zehn Jahren aussieht? Oder wie es dann um unsere Welt und unsere Gesellschaft bestellt ist?

Wenn ich den vergangenen Jahren eine Sache gelernt habe, dann dass das Leben nicht planbar ist. Oder nur zu einem gewissen Grad. Mein Abitur ist bald sechs Jahre her, seitdem habe ich mindestens drei verschiedene Berufe verfolgt. Ich habe in verschiedenen Städten gelebt und mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt. Hinzu kommen persönliche Schicksalsschläge. Krankheitsfälle in der Familie, die plötzlich alles auf den Kopf stellen. Freundschaften, die zu Ende gehen.

Blicke ich ein paar Jahre oder auch nur ein paar Monate zurück, dann waren meine Ziele zu dem Zeitpunkt häufig ganz andere als heute. Schließlich entwickeln sich die eigenen Werte und Vorstellungen ständig weiter - gerade wenn man, wie ich, unter 30 ist.

Die Pandemie legte Ziele und Pläne auf Eis

Dass sich unsere Lebensrealität innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad drehen kann, haben wir spätestens seit der Corona-Pandemie alle gelernt. Projekte, Pläne, Urlaube... Puff. Auf einmal saßen wir da alle, herausgerissen aus unserem Alltag, wie wir ihn bisher kannten. Zumindest ich kann für mich behaupten, dass diese Zeit meinen Blick auf viele Dinge verändert hat. Allein deswegen, weil ich mehr Zeit zum Nachdenken hatte.

Auch die Pandemie-Realität hat sich ständig weiterentwickelt, man denke nur einmal an die verschiedenen Phasen der letzten zwei Jahre zurück. Wer erinnert sich noch an Klopapier-Hamsterkäufe? Oder an selbst genähte Masken? Was unsere Realität im einen Moment beherrscht, ist im nächsten schon irrelevant.

Der größte aller Pläne-Killer: Die Klimakatastrophe

Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Krise, die uns urplötzlich getroffen hat. Wer weiß denn, auf welche Krisen oder Pandemien wir uns in 20 Jahren einstellen müssen? Eine Krise werden wir mit Gewissheit zu spüren bekommen: Die Klimakatastrophe. Nach allem, was sich am Horizont abzeichnet, werden die nächsten Jahrzehnte, gelinde gesagt, ungemütlich.

Denn die Wissenschaft ist sich einig: Wenn die Menschheit die globale Erwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad Celsius begrenzen will, müssten die CO2-Emissionen bis 2030 um 45% sinken und bis 2050 bei null angelangen. 2030 - das sind nur noch acht Jahre. Ich will kein Schwarzmaler sein, aber besonders optimistisch lassen mich solche Zahlen nicht zurück.

Ein Plädoyer für mehr Lockerheit

Ich will natürlich niemandem das Recht auf Ziele, Träume und Pläne im Leben absprechen. Ich will auch nicht behaupten, überhaupt keine Ziele zu verfolgen. Ich plädiere nur für etwas mehr Lockerheit ob der Unplanbarkeit des Lebens. Denn allzu oft ernte ich eher ungläubige Blicke oder abschätziges Lächeln, wenn ich sage, dass ich nicht genau weiß, wie es weitergeht.

Das hier soll kein „Lebe in den Tag rein”-Text sein, oder nur zum Teil. Auch ich setze mir Ziele, aber plane oft nur den nächsten Schritt. Die Corona-Pandemie hat nicht nur meine, sondern die Pläne vieler junger Menschen durchkreuzt. Und dadurch einmal mehr bewiesen, dass man noch so weit im Voraus kalkulieren kann, am Ende passiert immer etwas Unvorhergesehenes.