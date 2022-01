Neuer Netflix-Film „Munich” : Jannis Niewöhner im Portrait: „Aus Unsicherheit entsteht Kreativität”

Jannis Niewöhner ist aus dem deutschen Filmgeschäft kaum noch wegzudenken. Ob als charmanter Hochstapler oder koksender V-Mann, als überforderter Vater oder charismatischer Neo-Nazi: Der 29-Jährige weiß, wie er Hauptrollen aus sämtlichen Genres bedient.

20. Januar 2022, 14:15 Uhr

Jannis Niewöhner ist aus dem deutschen Filmgeschäft kaum noch wegzudenken. Ob als charmanter Hochstapler oder koksender V-Mann, als überforderter Vater oder charismatischer Neo-Nazi: Der 29-Jährige weiß, wie er Hauptrollen aus sämtlichen Genres bedient.

Zahlreiche Auszeichnungen sind die logische Folge. Im Historienthriller „Munich – The Edge of War“ („München – Im Angesicht des Krieges”) ist Niewöhner aktuell an der Seite von Oscar-Preisträger Jeremy Irons zu sehen und überzeugt als deutscher Diplomat, der im Herbst 1938 einen packenden Versuch startet, den bevorstehenden Krieg abzuwenden. Im Interview spricht der gebürtige Krefelder über die Unvergänglichkeit der Familie, die Faszination des Unbekannten und über seine halbjährige Auszeit.

Herr Niewöhner, Sie haben mal erzählt, dass Sie morgens zum Wachwerden – wenn Sie noch halb verschlafen auf der Bettkante sitzen – den Gospelsong „Nobody knows“ hören. Wie ist es denn dazu gekommen, machen Sie das immer noch?

Das habe ich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht, aber damals hat das gestimmt. Das Lied ist aus dem Film „Axolotl Overkill“, das war einfach ein wahnsinniger Soundtrack. Eine Zeit lang habe ich das zum Aufstehen gehört, und eigentlich könnte ich das mal wieder machen! Damit startet man einfach gut in den Tag.

Warum?

Ich bin nicht besonders christlich, es ist eigentlich nur die Musik, die mir irgendwas gibt. Die hat etwas Positives und macht mich auf eine angenehme Weise wach.

Sind Sie denn ein guter Frühaufsteher? Schauspieler müssen ja oft sehr früh aus den Federn.

Ich glaube, dass jeder gut aus den Federn kommen kann, wenn er das regelmäßig macht. Das ist einfach nur Training. Genauso wie es Training ist, ausschlafen zu können. Wenn ich meinen ersten Urlaubstag habe, wache ich morgens manchmal schon um sechs oder sieben auf, weil mein Körper es gerade so gewohnt ist. Von daher trainiere ich mich mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Gab es denn einen Dreh, bei dem Sie sich das frühe Aufstehen ganz extrem antrainieren mussten?

Oh ja, das war bei „Narziss und Goldmund“. Das ist eine Geschichte, die über zwölf Jahre erzählt wird. An manchen Drehtagen war mein Charakter 30 Jahre alt und hatte einen ziemlich aufwendigen Bart. Da bin ich teilweise um fünf Uhr morgens oder noch früher aufgestanden, habe meine Morgenroutine gemacht und saß dann erstmal zweieinhalb Stunden in der Maske.

Wie sieht Ihre Morgenroutine aus?

Sport und einfach Zeit, die ich für mich habe. Beim Sport mache ich ganz unterschiedliche Sachen, mal so, mal so.

Bleibt denn da noch Zeit fürs Frühstück oder machen Sie das am Set?

Meistens frühstücke ich am Set. Nur wenn der Dreh zuhause – also in Berlin – stattfindet, mache ich das noch in meiner Wohnung.

Die Filme, in denen Sie mitgespielt haben, sind ja aus komplett unterschiedlichen Genres. Warum suchen Sie immer wieder das Unbekannte?

Ich liebe das Spielen. Aus meiner Sicht lässt sich unsere eigene Euphorie immer wieder hochhalten, indem wir etwas Neues machen. Wenn etwas neu ist, sind wir wach, dann sind wir unsicher. Und aus Unsicherheit entsteht immer Kreativität. Außerdem werden durch neue Charaktere und neue Geschichten immer auch neue Seiten in einem selbst angesprochen. Man lernt und erfährt neue Dinge. Das kann man vielleicht mit einer Freundschaft vergleichen, die neu entsteht: Wenn man einen unbekannten Menschen besser kennenlernt, fängt man an, die Welt durch diesen Menschen neu und anders zu sehen. Bei neuen Filmen ist es ähnlich. Mit „Munich“ konnte ich mich beispielsweise in die Zeit um 1938 ganz anders hineindenken und Dinge anders aufnehmen, weil mir das über meine Figur möglich war.

Verkörpern Sie denn auch deshalb so unterschiedliche Rollen, weil Sie nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen?

Also eigentlich ist das etwas, vor dem ich noch nie Angst hatte. Ich glaube, dass man am ehesten in so einer Schublade landet, wenn man sich selber da drin empfindet, was ich nie getan habe. Es kam von mir selbst, dass ich gesagt habe: Ich liebe Film, ich liebe die Vielfältigkeit, ich liebe, was Film macht. Ich wusste immer, dass ich unterschiedliche Sachen machen kann und will. Und solange man diese Einstellung hat, ist die Gefahr nicht so groß, dass man in einer Schublade landet.

Sie arbeiten auch mit einem Coach zusammen. Inwiefern hilft der Ihnen bei der Rollenvorbereitung?

Der Coach ist eine Hilfestellung, um die Welt der Figur, die man spielt, besser begreifen zu können. Um ein anderes Verständnis dafür zu bekommen und das mit sich persönlich verbinden zu können, also: Was verbindet mich und die Rolle? Was sind die Unterschiede? Wie komme ich an die Unterschiede ran, wenn ich das spiele? Manchmal ist das wie ein therapeutisches Gespräch. Wenn man einem Therapeuten gegenübersitzt und dem was erzählt, dann macht man das ja auch, um sich selber besser zu verstehen. Meistens ist der Therapeut nur derjenige, der Fragen stellt: Wie geht’s dir, warum geht’s dir so, wer könnte da was mit zu tun haben? Das macht man das eigentlich mit einem Coach und einer neuen Rolle auch.

Machen Sie das denn für jede Rolle?

Eine Zeit lang habe ich das gemacht, ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das in manchen Fällen auch hinderlich anfühlen kann. Es gibt Rollen, wie die in „Beat“ zum Beispiel, da habe ich mit einem Coach angefangen und dann gemerkt: Nee, das nimmt mir etwas von dem Gefühl, das ich in Bezug auf die Figur schon total habe. Deshalb habe ich es gelassen.

Wie war das denn bei Ihrem aktuellen Film „Munich“, hatten Sie dafür auch einen Coach?

Nee, dabei tatsächlich nicht. Hier gab es aber jemanden, der mit mir an meinem British English gearbeitet hat. Das war so ziemlich die größte Herausforderung bei diesem Projekt – dass ich jemanden spielen musste, der fast zwei Jahre in Oxford studiert und deswegen auch einen gewissen Slang hat. Ich hatte etliche Szenen, die wir auf Englisch gedreht haben. Das war schon besonders, weil man selbst eine neue Person annimmt, wenn man eine neue Sprache spricht.

Wie weit im Vorfeld haben Sie die englische Aussprache geübt?

Drei Monate etwa. Das ist nichts, was mal eben von alleine funktioniert. Es ist eine große Aufgabe, und man wird nur Schritt für Schritt besser. Aber es ist möglich und es macht mir Spaß, ich habe da sehr gerne dran gearbeitet.

Wie war es für Sie, mit so vielen internationalen Darstellern zusammenzuarbeiten? In dieser Größenordnung war das international ja das erste Mal für Sie.

Toll! Letztendlich war es genauso toll wie zum ersten Mal mit August Diehl oder Sandra Hüller zusammenzuarbeiten. Man begegnet spannenden Charakteren, und bei internationalen Darstellern kommt auch noch eine neue Kultur dazu, in der man selber nicht so zuhause ist. Ich habe das total geliebt und auch weiterhin Lust, das zu machen.

Nach „Je suis Karl“ erscheinen Sie mit „Munich“ innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal in einem Film von Christian Schwochow, der vor einem Rechtsruck in Europa warnt. Ist das Ihre Art, als Person des öffentlichen Lebens Stellung zu bestimmten Sachverhalten beziehen?

Ja. Weil ich mit dem, was ich kann und was mein Beruf ist, Teil von etwas sein kann, das eine politische Aussage trifft. Das ist eigentlich das Schönste, dass man zusammen eine Geschichte erzählt, die eine Aussage trifft. Alleine würde ich mir das nicht immer und bei jeder Thematik zutrauen, aber so kann ich diese Aussage mit der Hilfe von Christian Schwochow treffen, der schon ganz viele politische Filme gedreht hat. Oder mit der Hilfe von Thomas Wendrich, der das Drehbuch geschrieben hat und sehr tiefgehend über unsere Gesellschaft nachdenkt.

Durch die Arbeit Ihres Vaters am Theater hatten Sie schon als Kind Berührungspunkte mit der Schauspielerei. Welche Rolle spielt Ihre Familie in Ihrem Leben?

Letztendlich ist Familie immer die Grundlage dafür, mit welcher Kraft und mit welchem Wissen von Rückhalt man ins Leben gehen kann. Das ist Familie: Zu wissen, ich kann raus in die Welt, ich kann Fehler machen, ich kann es verkacken, ich kann es gut machen, aber all das wird mich in meinem Wert, den ich für meine Familie habe, nicht verändern. Das ist das Allerschönste: Die Sicherheit und das Unvergängliche daran. Natürlich können Familienmitglieder sterben, aber trotzdem fühle ich ganz stark, dass Familie etwas ist, was nie vergehen wird. Und so ist das auch mit guter Freundschaft.

Ihre Familie wohnt in Krefeld-Hüls auf dem Land, Sie aktuell in Berlin. Mal unabhängig vom Beruf: Könnten Sie sich eher ein dauerhaftes Leben auf dem Land oder in der Stadt vorstellen?

Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es gerade vermutlich eher die Stadt. Aber ich habe auch einen starken Bezug zum Land und vor allem zum Rheinland, weil ich da aufgewachsen bin. Man merkt schon, wo seine Heimat ist und was da für ein Grundgefühl liegt. Die Leute dort, die Rheinländer… das ist das, wo ich herkomme und was ich im Kern wahrscheinlich am meisten bin.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig im Leben, was brauchen Sie, um glücklich zu sein?

Das ist etwas, was auch Film für mich bereithält: Die Auseinandersetzung und das Kennenlernen von unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Menschen, mit denen man so privat vielleicht gar nicht in Verbindung kommen würde. Für mich gab es auch als Kind nie diese Altersbarriere. Ich finde es einfach spannend, nicht nur durch neue Figuren, sondern eben auch durch neue Menschen unterschiedliche Welten kennenzulernen. Und am Set gibt es ja nicht nur meine Schauspielkollegen, sondern noch ganz viele andere Leute, die an einem Film mitwirken.

Ihren ersten Auftritt hatten Sie 2002 als 10-Jähriger in einem Tatort. Wie haben Ihre Mitschüler reagiert, als Sie montags in die Schule kamen, nachdem sonntags der Tatort lief? Durften die überhaupt so lange wach bleiben?

Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube, das war gar nicht so ein großes Ding. Die meisten waren wohl schon im Bett. (lacht)

Wie haben Sie Ihren Schulalltag und das Verhältnis zu Ihren Mitschülern erlebt? Zwischendurch waren Sie ja immer mal wieder für ein paar Monate für Dreharbeiten weg.

Eigentlich immer sehr gut. Ich glaube, da gibt es ganz andere Beispiele. Ich habe es immer als was Schönes erlebt, das machen zu dürfen, und habe auch schnell verstanden, dass das nicht normal ist. Dass es ein Privileg ist, aus der Schule raus zu dürfen. Aber es ist natürlich schwierig, dann den Stoff nachzuholen. Und die Filme, die ich gedreht habe, waren für Leute in meinem Alter damals. Das war schon eine besondere Situation, an die man sich gewöhnen musste und mit der man lernen musste umzugehen. Aber das hat dann gut funktioniert.

Also gab es keinen großen Neid seitens Ihrer Mitschüler?

Nein, zu einem sehr großen Teil verbinde ich die Schauspielerei mit guten Reaktionen.

Im Hinblick auf den nachzuarbeitenden Stoff: Waren Sie denn ein guter Schüler?

Ich war eher ein mittelmäßiger Schüler. Das kann man ganz klar sagen, mittelmäßig bis low. (lacht) Aber ich habe das Abi trotzdem geschafft. Das weiß ich noch ganz genau: Mein Vater hatte mich ja vorher immer von der Schule abgeholt und zu Castings gefahren, und an dem Tag, an dem ich mein Abi geschafft habe, habe ich ihn auf dem Parkplatz getroffen. Ich hab ihm gesagt: Ich hab‘s geschafft! Und mein Papa hatte Tränen in den Augen, weil so eine Last von ihm gefallen ist, denn er hat natürlich auch eine Verantwortung gespürt, mich aus der Schule rausgenommen zu haben. Die wollten ja alle, dass ich es schaffe - meine Großeltern, meine Mutter, und mein Vater war am glücklichsten, dass ich das Abitur geschafft habe.

In der elften Klasse wollten Sie die Schule ja eigentlich abbrechen und auf eine Schauspielschule gehen, sind aber nicht genommen worden. Warum haben Sie es nicht noch mal versucht?

Es war nie so, dass ich Theater oder die Schauspielschule abgelehnt habe, ich hatte da immer Lust drauf. Aber ich wusste, dass Film – auch für mich als Zuschauer – absolut mein Medium ist, und dass es das ist, was ich liebe. Dadurch, dass ich weiter drehen durfte, als das Abi geschafft war, ist es gar nicht dazu gekommen, dass ich mich noch mal bei einer Schauspielschule beworben habe. Meine Bewerbung an der Schauspielschule während der Schulzeit war auch eher aus der Motivation heraus entstanden, die normale Schule nicht fertig machen zu müssen.

Gehört da nicht Einiges an Selbstbewusstsein dazu, einfach weiterzumachen und zu sagen: Mir egal, dass ich abgelehnt wurde, ich werde trotzdem Schauspieler?

Ja, auf jeden Fall. Obwohl – andererseits ist es gar nicht so schwer, diesen Werdegang zu erklären. In dem Moment der Bewerbung damals war ich vielleicht nicht gut genug vorbereitet, vielleicht war ich auch einfach wirklich nicht gut, vielleicht war ich auch zu jung. Aber es wäre ja Quatsch gewesen, nach einer Abweisung zu sagen: Ich höre jetzt damit auf. Weil der Antrieb, das zu machen, ist ja nicht, dass Leute dir sagen, dass du das kannst. Sondern dass du dir selbst sagst: Ich weiß, dass ich das liebe, ich weiß, dass ich einige Dinge schon sehr gut kann und ich weiß, dass ich ganz viele Dinge noch lernen muss. Das galt damals und das gilt auch heute. Das ist das Tolle an dem Beruf, dass man immer neu dazu lernen kann.

Neben der Tatsache, dass man als Schauspieler nie auslernt – was fasziniert Sie noch so sehr an dem Beruf?

Das, was mich als Zuschauer schon immer am meisten und längsten beschäftigt hat, waren Filme. Hätte ich in einem Film wie „Je suis Karl“ nicht mitgespielt, sondern den nur angeschaut, dann hätte der bei mir noch zwei bis drei Wochen nachgewirkt. Ich glaube einfach an die Kraft, die Film hat, und an das, was Film in einem auslösen kann. Davon ein Teil zu sein, ist deshalb der größte Traum.

Also ist für Sie nie wirklich etwas Anderes als Schauspieler infrage gekommen?

Das könnte ich nur sagen, wenn es wirklich gar nicht funktioniert hätte, oder wenn ich die Schauspielerei gar nicht hätte ausprobieren können. Dann wäre auch was Anderes infrage gekommen, mit Sicherheit. Aber so gab es die Option erstmal nicht.

Im März werden Sie 30 Jahre alt. Haben Sie große Pläne zum Feiern oder gehören Sie zu den Leuten, die sich bei Geburtstagen am liebsten verkriechen würden?

Ja, ich bin tatsächlich genau dieser Typ, der sich verkriecht. Also ich fahre zu meiner Familie und feiere dann da im kleinen Kreis. Ich habe seit meinem 14. Geburtstag nicht mehr groß gefeiert. Es könnte sein, dass ich das dieses Jahr anders mache. Also, vielleicht.

Liegt natürlich auch an den aktuellen Corona-Vorschriften.

Ja genau, das ist das Ding.

Ändert sich mit Ihrem Geburtstag auch ein bisschen die Perspektive auf Sie selbst? Nicht von einem Tag auf den anderen, aber mit 30 sind ja vielleicht andere Dinge relevant als noch mit 25.

Ja klar, aber mit 25 waren auch andere Dinge wichtig als noch mit 20. Das ist nun mal der Lauf der Dinge, man verändert sich. Und das empfinde ich als völlig normalen Werdegang. Es ist nicht so, dass mir das Angst macht.

Ende 2020 haben Sie sich nach mehreren großen Hauptrollen ein halbes Jahr lang freigenommen. Wieso nimmt man sich mit nicht mal 30 Jahren eine Auszeit?

Eigentlich fühle ich ziemlich klar, wo ich hin will, was ich machen will und wie ich das machen will. Das heißt aber nicht, dass ich immer weiß, wo ich stehe, und dass ich immer mit dem Stress umgehen kann, den der Beruf mit sich bringt. Ich habe diese Pause genommen, weil ich einmal einen Zustand haben wollte, bei dem ich nicht aus einer Produktion komme und schon weiß, was als nächstes kommt. Denn wenn ich weiß, was als nächstes kommt – egal ob es in drei Wochen oder drei Monaten passiert – ist mein Kopf schon dahin ausgerichtet. Ich habe tolle Freundschaften, ich habe eine feste Bindung zu meiner Familie, aber ich habe gemerkt, dass ich mir dafür einfach Zeit nehmen will. Ich habe nicht diesen Beruf, in dem sagen kann: Am Sonntag bin ich bei meiner Familie, am Donnerstagabend bin ich mit meinen Jungs unterwegs oder mache Sport. Diese Regelmäßigkeit gibt es nicht. Mit der Pause habe ich mir einfach mal Zeit für mich genommen, und das hat gutgetan.

Wie haben Sie die Auszeit denn konkret genutzt?

Ich habe viel Zeit mit Freunden verbracht und war in London, um da nochmal die Sprache ein bisschen mehr um mich zu haben. Und das war‘s. Daraus ist viel für mich entstanden, aber nichts, was so zielgerichtet war. Ich hatte einfach den Freiraum, Dinge auf mich zukommen zu lassen und habe die freie Zeit genossen. Viel Musik gehört, Sport gemacht, gekocht.

Sie kochen?

Ja vegan, vegetarisch… Also ich bin nicht so ganz strikt vegan, aber zumindest esse ich kein Fleisch mehr. Ich würde sagen zwei Drittel vegan, ein Drittel vegetarisch.

Wann haben Sie den Entschluss gefasst, ein halbes Jahr zu pausieren?

Den Entschluss habe ich in dem halben Jahr davor gefasst, die Idee gab es seit vier Jahren.

Sie betonen immer wieder, wie glücklich Sie sich schätzen können, so viele tolle Rollen spielen zu dürfen. Natürlich ist Dankbarkeit gut, aber inwiefern hat diese Haltung dazu beigetragen, dass Sie so viele Rollen angenommen und vielleicht etwas den Blick für sich selbst verloren haben?

Das ist auf jeden Fall ein Thema für mich. Früher habe ich jedes Rollenangebot angenommen. Weil ich immer dachte: Wow, das ist doch Wahnsinn, sowas Tolles kann ich machen! Es ist zum einen eine Gabe, in allem das Gute zu sehen, es kann aber auch ein Fluch sein. Weil man langsam lernen muss, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und sich zu fragen: Was will ich eigentlich wirklich machen? Muss ich automatisch alles bedienen? Ich glaube, dass ich immer eine Freude an dem hatte, was ich gemacht habe. Nur manchmal hatte ich die Konsequenzen nicht ganz vor Augen. Aber da lernt man dazu, das Hinterfragen habe ich mir in den letzten Jahren antrainiert und mache das auch immer noch.