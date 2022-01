Rest der Republik : Und was sind Sie? Nazi oder Diktator?

Avatar_prignitzer von Burkhard Ewert

20. Januar 2022, 14:30 Uhr

Aus dem Rest der Republik beschäftigt sich NOZ-Vize Burkhard Ewert in dieser Woche mit Wortklauberei. Er skizziert die Begriffe „Spaziergänger” und „Corona-Tugendwächter” und bringt sogar Konfuzius ins Spiel.

Regelmäßig neckt mich eine Kollegin, wenn ich in einer Diskussion keinen hundertprozentig präzisen Begriff verwende, sondern sprachlich ab- oder aufrunde. Ich gestehe, ich neige dazu. Meinerseits wehre ich mich, indem ich sage, sie solle nicht so eine Wortklauberin sein, sondern lieber auf den Sinn (und die Taten) achten, wenn sie mich korrekt verstehen wolle.

Das Gesagte ist nicht immer das Gemeinte

Falsch liegt sie natürlich trotzdem nicht. Wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte, ist als Ausspruch schon von Konfuzius überliefert. Und wenn das, was gesagt wird, nicht stimmt, geschehen am Ende auch nicht die richtigen Dinge.

Zur Sache Zur Sache NOZ-Vize Burkhard Ewert ist ständig unterwegs im Rest der Republik. In einem wöchentlichen Newsletter wendet er sich an die Menschen, die der Meinung sind, dass Deutschland mehr ist als die Stadt Berlin und seine Regionen mehr Gehör finden sollten.

In diesem Sinne hätte ich eine geringfügige Bitte an zwei Lager, die gegenwärtig am Corona-Diskurs teilnehmen. Das eine, die „Spaziergänger“ und Telegram-Apologeten, möge im Zusammenhang mit seinen Anliegen bitte niemals von einer Diktatur reden. Und wenn sie die Corona-Maßnahmen noch so falsch finden, und wenn diese es in einigen Fällen tatsächlich auch sind: Sie wurden demokratisch beschlossen. Darüber hinaus wachen Gerichte frei über die Verhältnismäßigkeit. Der Begriff „Diktatur“ ist grundfalsch. Er rüttelt auch nicht auf. Er wirkt selbstmitleidig und realitätsverweigernd.

Es ist ja gerade das Recht und wird genutzt, auf der Straße und andernorts gegen Beschlüsse vorzugehen, die als übergriffig empfunden werden, die auch ich in Teilen als überzogen bewerte so wie das De-facto-Reiseverbot für Ungeimpfte in europäische Nachbarländer. Aber wer Schikane meint und Diktatur sagt, offenbart eine gravierende historische und politische Ignoranz. Er verharmlost brutale Regime in Geschichte und Gegenwart und beleidigt neben Abermillionen ihrer Opfer jeden, der sich für unser deutsches Staatswesen in Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz (und Medien) engagiert.

Die anderen aber, die Corona-Tugendwächter bei Twitter, die Aussagen der Vorsicht-Virologie selbst dann noch verfechten, wenn sie längst revidiert wurden, sind nicht besser, wenn sie „Spaziergänger“ als staatsfeindlich und rechts einordnen. Mehrere Studien, darunter eine der Universität Osnabrück, haben inzwischen belegt, dass der größte Anteil des Widerstands von Frauen um die 50 stammt, die links-alternativ geprägt und vielfach im Öffentlichen Dienst oder im Gesundheitswesen tätig sind. Umso unpassender ist die Zuschreibung „Nazi“.

Der Begriff „Nazi” bürgert sich wieder ein

In jüngeren Generationen bürgert sich der Begriff wieder ein. Er wird hingeworfen mit dem Ziel, Akteure auf billige Weise zu delegitimieren, selbst wenn sie bei Themen wie Währung, Asyl oder eben Corona gute Argumente haben bis hin zu geltenden Gesetzen, auf die sie verweisen. Ein „Nazi“ soll sein, wer lediglich den Vor-Corona-Rechtszustand erhalten will? Und wenn ich mich auf den Begriff als monströs verharmlosenden Vergleich schon einlasse - ist der Kritisierte nicht eher das genaue Gegenteil, wenn er die individuelle Verantwortung in den Mittelpunkt rückt und keine gemeinsame Anstrengung unter Ausmerzung aller schädlichen Einflüsse verlangt, um das Wohl des Volkskörpers zu sichern? In diesem Punkt bin ich daher dann doch wahlweise ganz bei meiner Kollegin oder Konfuzius und widerspreche mir selbst. Hier geht es nicht um Sinn, sondern um Korrektheit. Es wäre hilfreich, wenn beide Seiten verbal bei dem blieben, was sie wirklich meinen. Es täte dem gut, was gesagt wird, und damit am Ende auch dem, was gemacht wird. Es könnte ja sein, dass hier weder Nazis noch Diktatoren aufeinandertreffen und sich hochschaukeln, sondern nur engagierte Bürgerinnen und Bürger, die diskutieren.