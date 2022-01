Kräftig salzen : Vegetarisches Gulasch: Aubergine als Fleischersatz

Fleischfrei durch den Januar: Viele Menschen haben sich für 2022 vorgenommen, weniger oder kein Fleisch mehr zu essen. Unser Gemüse-Gulasch passt perfekt in den Plan, mit Auberginen als natürlicher Fleischersatz.

Stefanie Hiekmann

20. Januar 2022, 15:01 Uhr

Fleischfrei durch den Januar: Viele Menschen haben sich für 2022 vorgenommen, weniger oder kein Fleisch mehr zu essen. Unser Gemüse-Gulasch passt perfekt in den Plan, mit Auberginen als natürlicher Fleischersatz.

Wer sich neu in der vegetarischen oder veganen Kochwelt bewegt, kommt kaum an ihr vorbei: Die Aubergine ist ein sehr dankbares Gemüse, wenn es um die fleischfreie Gemüseküche geht. Sie lässt sich unglaublich vielfältig kombinieren und ist ein wahrer Verwandlungskünstler - vorausgesetzt, man bereitet sie richtig zu.

Der Auberginen-Trick

Dann ist die Aubergine ein echter Aromen-Schwamm: Sie ist in der Lage, unterschiedliche Geschmäcker, Aromen und Gewürze zu speichern und zu transportieren.

Wichtig dafür allerdings: Man muss sie im ersten Schritt salzen und mindestens 20-30 Minuten ruhen lassen. Der Trick dabei: Das Salz entzieht der Aubergine Flüssigkeit und Bitterstoffe. Man drückt die Auberginenstücke aus, entsorgt die bräunliche Flüssigkeit und erhält so ein deutlich festeres Auberginenfleisch, das sich nun viel besser braten, rösten oder schmoren lässt.

Ein typischer Fehler: Ohne Salz

Was passiert, wenn man diesen Schritt auslässt? Dann wird die Aubergine leider nicht zum Aromen-, sondern zum Fett-Schwamm: Sie zieht sich in der Pfanne sofort voll mit dem Öl und braucht immer mehr. Erst durch die richtige Vorbereitung ist das Beste aus der Aubergine herauszuholen und sie lässt sich tatsächlich braten - und saugt nicht nur das Fett vom Pfannenboden auf.

Vegetarisches Gulasch

Für unser Auberginengulasch werden die ausgedrückten Auberginenwürfel rundherum angebraten und mit geschmorten Zwiebeln, Knoblauch, Gewürzen und mit stückigen Tomaten vermengt. In dieser aromatischen Umgebung schmoren die Auberginenstücke jetzt mindestens 45 Minuten und bekommen dabei eine zarte Konsistenz und nehmen die Geschmäcker und Aromen aus dem Topf an.

Wir servieren das Auberginen-Gulasch mit cremigem Hirtenkäse oder Feta-Bröseln, etwas Petersilie und schmecken das vegetarische Ragout mit etwas Miso und Zitrone ab.

Auberginen-Gulasch Auberginen-Gulasch Zum Anrichten:

Zubereitung:

Die Aubergine waschen, längs vierteln, grob würfeln, in einer Schüssel mit dem Salz vermengen und mind. 30 Minuten ruhen lassen. Das Wasser aus den Auberginenwürfeln drücken und entsorgen. Die ausgedrückten Auberginenwürfel in einer Schale beiseitestellen.

Die Zwiebeln und den Knoblauch abziehen, die Zwiebel in Spalten schneiden, den Knoblauch würfeln. In einem großen Topf in heißem Olivenöl etwa 5 Minuten glasig anschwitzen, zwischendurch vermengen. Die Gewürze zugeben und kurz mitdünsten. Den Würzansatz in eine Schale geben und beiseitestellen.

3 EL Olivenöl in dem gleichen Topf erhitzen und die Auberginenwürfel darin rundherum kurz anbraten, sodass sie etwas Farbe annehmen. Jetzt die geschmorten Zwiebeln und Gewürze, das Paprikapulver, den Ahornsirup, das Salz und die stückigen Tomaten zugeben, alles vermengen und rund 45 Minuten bei kleiner Flamme köcheln lassen, zwischendurch vermengen, sodass nichts ansetzt.

Das Auberginengulasch vor dem Servieren noch mal kräftig abschmecken, mit Zitrone verfeinern und mit Pasta, Hirtenkäse und frischer Petersilie servieren.

Tipp: Wem noch Wumms am Gemüse-Gulasch fehlt, kann mit einem Schuss Sojasauce oder Misopaste verfeinern!