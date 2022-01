Neue Krimireihe im ZDF : Warum Caroline Peters die Corona-Maßnahmen in Wien „traumhaft“ findet

Publikumsliebling Caroline Peters ist zurück im TV - die ZDF Krimireihe „Kolleginnen” startet am Samstag, 29. Januar. Im Interview spricht die 50-Jährige aber auch über ihr Faible für Postkarten, ihr Lieblingshobby Seriengucken und die Corona-Politik.

Theaterfreunden muss man Caroline Peters (50) nicht vorstellen – sie ist seit 17 Jahren ein gefeierter Star an der Burg in Wien und auf Berliner Bühnen. Fernsehzuschauer haben sie spätestens als Sophie Haas in der skurrilen Krimiserie „Mord mit Aussicht“ ins Herz geschlossen. Die ist Vergangenheit – nun kommt sie als Berliner Kommissarin Irene Gaup ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.