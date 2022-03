Mit dem Smartphone gegen Putins Übermacht : Warum Wolodymyr Selenskyj ein Held des 21. Jahrhunderts ist

Keine Lust auf Helden? Heroen schienen Auslaufmodelle der Geschichte zu sein - bis jetzt. Im Krieg um die Ukraine kämpft deren Präsident Wolodymyr Selenskyj heldenhaft gegen die Invasoren. Seine Waffen: Charisma und Kommunikation.

„Wären wir so mutig wie die Ukrainerinnen und die Ukrainer?“: Avitall Gerstetter, jüdische Kantorin in Berlin, stellt die Frage auf ihrer >Facebook-Seite. „Nein, ich nicht!“, antwortet eine Userin, ein User fügt hinzu: „Wir sind halt Wohlstandsbürger“, als würde es wahren Heldenmut nur in Not und Bedrängnis geben können. Hier der reiche Westen und sei...

