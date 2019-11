Avatar_prignitzer von dpa

23. November 2019, 10:52 Uhr

Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Samstag mit. Zuerst hatte die «Bild am Sonntag» darüber berichtet.