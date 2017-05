Konflikte : Deutsche Botschaft bei schwerem Anschlag in Kabul massiv beschädigt

Bei einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul seit Jahren ist die deutsche Botschaft massiv beschädigt worden. An der Frontseite wurden unter anderem Dutzende Fenster eingedrückt, wie Fotos vom Tatort zeigen. In dem Gebäude haben auch der Botschafter und sein Stellvertreter ihre Büros.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 10:15 Uhr