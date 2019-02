Skispringen : Deutsche Skispringer gewinnen WM-Gold im Mannschaftsspringen

von dpa

24. Februar 2019, 16:33 Uhr

Die deutschen Skispringer haben erstmals seit 2001 Team-Gold bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewonnen. In der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler landete das DSV-Team am Sonntag in Innsbruck vor Österreich und Japan.