von dpa

erstellt am 11.Jan.2018 | 10:02 Uhr

Der deutsche Staat hat 2017 zum vierten Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss betrug 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, nach 0,8 Prozent im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte.