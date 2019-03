Skispringen : Deutsches Skisprung-Mixed gewinnt WM-Goldmedaille in Seefeld

von dpa

02. März 2019, 17:49 Uhr

Das deutsche Skisprung-Mixed hat seinen WM-Titel bei den Titelkämpfen in Seefeld verteidigt. In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth und Karl Geiger siegte das deutsche Quartett am Samstag vor Österreich und Norwegen.