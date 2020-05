Fußball : DFL-Präsidium für Bundesliga-Fortsetzung ab 15. Mai

Avatar_prignitzer von dpa

06. Mai 2020, 21:00 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der 1. und 2. Bundesliga am 15. Mai fortsetzen. Über diesen Beschluss des DFL-Präsidiums seien die 36 Proficlubs am Mittwochabend informiert worden, bestätigte der Dachverband der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.