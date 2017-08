Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trifft in der Vorrunden-Gruppe H der Champions League auf Titelverteidiger Real Madrid, Tottenham Hotspur und APOEL Nikosia. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 18:52 Uhr