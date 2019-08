von dpa

16. August 2019, 22:27 Uhr

Titelverteidiger FC Bayern ist im Auftaktspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga nicht über ein Unentschieden gegen Hertha BSC hinausgekommen. Der Rekordmeister und die Berliner trennten sich am Freitagabend in München 2:2 (1:2).