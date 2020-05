Fußball : Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai

Avatar_prignitzer von dpa

07. Mai 2020, 13:42 Uhr

Die Fußball-Bundesliga nimmt die Saison am 16. Mai wieder auf. Die 36 Profivereine entschieden sich am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga dafür, den Spielbetrieb wie von Bund und Ländern vorgegeben erst in der zweiten Mai-Hälfte fortzusetzen und nicht schon am 15. Mai, wie zuvor vom Präsidium beschlossen. Zuerst hatte der «Sportbuzzer» darüber berichtet.