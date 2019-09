Wetter : Hurrikan «Dorian» in den USA auf Land getroffen

Avatar_prignitzer von dpa

06. September 2019, 15:09 Uhr

Hurrikan «Dorian» ist nach der tödlichen Verwüstung auf den Bahamas mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde in den USA auf Land getroffen. Das Auge des auf einen Sturm der Kategorie 1 heruntergestuften Hurrikans sei bei Cape Hatteras auf der Inselkette Outer Banks im Bundesstaat North Carolina angekommen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) in Miami am Freitag mit.