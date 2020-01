Tarife : IG Metall verzichtet auf konkrete Lohnforderung

Avatar_prignitzer von dpa

24. Januar 2020, 11:28 Uhr

Die IG Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie auf eine konkrete Lohnforderung verzichten. Im Vordergrund solle stattdessen die Sicherung der rund 4 Millionen Jobs stehen, wie der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann am Freitag in Frankfurt erklärte.