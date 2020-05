Konflikte : Innenpolitischer Streit in Afghanistan nach Monaten beigelegt

Avatar_prignitzer von dpa

17. Mai 2020, 12:39 Uhr

Fast acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan hat die politische Elite ihren Streit um die Führung des Landes beigelegt. Präsident Aschraf Ghani und sein Wahl-Rivale Abdullah Abdullah unterzeichneten am Sonntag eine Vereinbarung für eine Machtteilung in Kabul, wie Regierungssprecher Sedik Sedikki auf Twitter mitteilte.