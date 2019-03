EU : Medien: Britische Premierministerin May stellt Rücktritt in Aussicht

von dpa

27. März 2019, 18:37 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat Medienberichten zufolge ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May demnach bei einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei am Mittwoch.