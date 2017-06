Unfälle : Mehr als 100 Menschen bei Erdrutsch in China verschüttet

Bei einem Erdrutsch in China sind nach ersten Angaben mehr als 100 Menschen verschüttet worden. Das berichtete das Parteiorgan «Volkszeitung» am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Das Unglück passierte im Kreis Mao in der Provinz Sichuan.

erstellt am 24.Jun.2017 | 03:51 Uhr