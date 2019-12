Avatar_prignitzer von dpa

08. Dezember 2019, 06:33 Uhr

Bei einem Großbrand in einer Fabrik in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten Todesopfern handelt es sich um Fabrikarbeiter, wie ein Regierungssprecher am Sonntag sagte.