Regierung : Nach Grünen-Votum Weg frei für Kenia-Koalition in Brandenburg

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 16:04 Uhr

Der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg ist frei. Die Grünen sprachen sich in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag in Potsdam mitteilte. Zuvor hatten bereits Sozial- und Christdemokraten für ein solches Kenia-Bündnis votiert.