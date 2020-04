Avatar_prignitzer von dpa

20. April 2020, 15:04 Uhr

Berlin (dpa) - Krankschreibungen wegen Erkältungen sind in der Corona-Krise nun doch weiterhin auch per Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken, am Montag mit.