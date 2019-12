Avatar_prignitzer von dpa

31. Dezember 2019, 11:55 Uhr

Der legendäre Regisseur Harry Kupfer ist tot. Der Berliner und langjährige Chef der Komischen Oper Berlin starb schon am Montag nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt, wie sein Management Arsis am Dienstag in Wien mitteilte.