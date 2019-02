EU : Unterhaus stellt Mays Mandat für Brexit-Nachverhandlungen infrage

von dpa

14. Februar 2019, 18:45 Uhr

Rund sechs Wochen vor dem EU-Austritt hat das britische Parlament den Auftrag an Premierministerin Theresa May für Nachverhandlungen am Brexit-Abkommen mit der EU infrage gestellt. Die Abgeordneten lehnten am Donnerstagabend eine Beschlussvorlage der Regierung ab, die Entscheidungen einer Abstimmungsrunde von Ende Januar als Ganzes bestätigen sollte. Dazu gehörte auch die Ablehnung eines Brexits ohne Abkommen.