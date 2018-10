Justiz : Wichtige Senatorin macht Kavanaugh-Bestätigung sehr wahrscheinlich

von dpa

05. Oktober 2018, 21:55 Uhr

Die republikanische US-Senatorin Susan Collins hat dem umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh entlang der Parteilinie den Rücken gestärkt und damit dessen Bestätigung als Richter am Supreme Court sehr wahrscheinlich gemacht. Sie werde bei der für Samstag geplanten Abstimmung für Kavanaugh votieren, sagte Collins am Freitag in Washington.