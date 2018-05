International : Zahl der Toten im Gazastreifen steigt auf 37

von dpa

14. Mai 2018, 14:31 Uhr

Die Zahl der bei schweren Konfrontationen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist am Montag auf 37 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014.