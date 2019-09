Tiere : Zwei Panda-Babys im Berliner Zoo geboren

Avatar_prignitzer von dpa

02. September 2019, 06:16 Uhr

Im Berliner Zoo sind zwei Panda-Babys zur Welt gekommen. «Meng Meng ist Mama – und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!», teilte der Zoo am Montagmorgen via Twitter mit. Laut Pressemitteilung kamen die Panda-Babys am Samstagabend zur Welt.