ANZEIGE : Ein Tag bei Convergys

Was macht eigentlich ein telefonischer Kundenberater? Wir begleiten Convergys-Mitarbeiterin Steffi Kottwitz einen Tag lang und blicken hinter die Kulissen des zweigrößten Kundenservice-Dienstleisters weltweit.

130 000 Mitarbeiter, 33 Länder, 58 Sprachen – das ist Convergys, zusammengefasst in wenigen Zahlen. Auch von Schwerin und Wismar aus telefonieren, mailen und chatten die Kundenberater von Convergys im Auftrag internationaler Konzerne, namhafter Mittelständler und erfolgreicher Startups.

Bekannt ist der Name Convergys spätestens, seit das Unternehmen im August 2016 die Callcenter der buw Unternehmensgruppe übernahm. Heute beschäftigt der US-amerikanische Konzern in Deutschland über 6000 Mitarbeiter, 900 davon allein in Mecklenburg-Vorpommern.

Eine von Ihnen ist Steffi Kottwitz. Die 37-jährige Kundenberaterin arbeitet bereits seit 14 Jahren im Unternehmen und ist noch immer mit Freude bei der Sache. Einen Tag lang gewährt sie Einblicke hinter die Kulissen von Convergys.

07:30: Steffi macht sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Von Schwerin und Wismar aus betreut Convergys unter anderem die Kunden mehrerer Mobilfunkanbieter und chattet für einen Energieversorger.

„Ich habe die ersten zehn Jahre für einen Versicherungsanbieter telefoniert. Seit vier Jahren betreue ich die Kunden eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters“, sagt die Kundenberaterin.

Kurz vor 8: Steffi ist angekommen. Bevor es losgeht, macht sie sich erst mal einen Tee und plaudert mit den Kollegen.

Steffi arbeitet in einem sogenannten Inbound-Projekt. Das heißt: Die Kunden melden sich bei ihr. Die Anfragen, mit denen sie dabei konfrontiert wird, unterscheiden sich von Anrufer zu Anrufer. „Der Job ist vielfältig – verschiedene Themen, Projekte und immer wieder andere Kunden, die anrufen. Da weiß man nie so genau, was einen erwartet“, so Steffi. Sie wechselt regelmäßig zwischen Geschäftskunden und Privatkunden im Bereich Heimautomatisierung. Letzteren hilft sie beispielsweise übers Telefon dabei, eine moderne Alarmanlage oder einen intelligenten Stromzähler zu installieren. Diese Woche arbeitet sie im Geschäftskundenbereich.

Der erste Kunde am heutigen Tag ist ein Bäcker aus Süddeutschland. Im schwäbischen Dialekt schildert er sein Anliegen. Die Telefonanschlüsse in seinen Filialen sollen von analog auf digital umgestellt werden. Damit das gelingt, benötigt er kompetente Unterstützung. Die Herausforderung dabei: Die Kassen in seinen Geschäften sind digital miteinander verbunden. Misslingt die Umstellung, droht ein Verdienstausfall. Doch die Sorge ist unbegründet. Steffi erklärt dem Bäcker, wie der Übergang reibungslos gelingt.

12:30 Uhr: Zeit für eine Mittagspause. Bei Steffi haben zu diesem Zeitpunkt knapp 30 Kunden angerufen. Sie unterbricht ihre Arbeit nur für eine Viertelstunde, macht dafür mehrere Pausen über den Arbeitstag verteilt. „Grundsätzlich sind die Arbeitszeiten bei uns sehr flexibel. Wir sind ein buntes Team, bestehend aus Studenten, Berufseinsteigern, jungen Eltern, aber auch älteren Kollegen. Viele von ihnen sind auf flexible Arbeitszeiten angewiesen und telefonieren deshalb beispielsweise eher am Wochenende.“

14 Uhr: Es meldet sich die Mitarbeiterin eines Reisebüros. Ihr Telefon- und Internetanschluss streikt. Dementsprechend kann sie auch keine Reisen buchen. Nach einem kurzen Test ist klar, dass vor Ort eine Störung vorliegt. Hier kann der Kundenservice wenig tun. „Es gibt immer wieder Fälle, die wir nicht abschließend lösen können. Ich leite sie entweder weiter oder erstelle ein Service-Ticket“, erklärt Steffi.

Das Reisebüro muss auf den Techniker warten, der die Störung vor Ort behebt. Die Ungeduld einiger Kunden kann Steffi gut verstehen: „Heutzutage sind viele Geschäftskunden einfach auf Telefon und Internet angewiesen. Die Gespräche bleiben aber eigentlich immmer freundlich."

15:30 Uhr: Steffi kümmert sich um den letzten Kunden für heute. Es geht um die Einrichtung eines Routers. Traumwandlerisch sicher erklärt sie dem Anrufer Schritt für Schritt, wie er an seinem Computer vorgehen muss. Das Fachwissen, das sie sich über die Jahre bei ihrer Arbeit angeeignet hat, ist beachtlich. Mühelos jongliert sie mit Begriffen wie VPN Tunnel, statische IP-Adresse oder Voice over IP. Jeder Convergys-Mitarbeiter wird vor seinem ersten Anruf oder Chat-Dialog intensiv geschult. Dort lernt er zum einen Techniken zur erfolgreichen Gesprächsführung am Telefon, zum anderen erhält er eine detaillierte Einführung in die Produkte und Dienstleistungen, die er betreut. „Der Rest kommt mit der Routine. Man sollte es einfach einmal ausprobieren und schauen, ob der Job zu einem passt“, sagt Steffi und macht sich auf den Heimweg.

Wenn auch Sie einen beruflichen Neustart wagen wollen oder einfach einen sicheren Job suchen, dann melden Sie sich bei Convergys. Das Unternehmen bietet jedem neuen Mitarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine betriebliche Altersvorsorge und eine leistungsorientierte Vergütung.

