Rente : 113 000 Versicherte in MV erhalten mehrere Renten

Von den knapp 500 000 Rentner in Mecklenburg-Vorpommern beziehen rund 113 000 mehrere Renten. In der Regel handele es sich dabei um eine Hinterbliebenenrente, wie die Deutsche Rentenversicherung Nord am Montag in Lübeck berichtete. Vor allem Frauen profitierten von mehreren Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ihre Zahl lag Mitte vergangenen Jahres bei 92 330, die der Männer bei 20 808.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Januar 2020, 15:08 Uhr

Die Zusatzrenten bedeuten eine beachtliche Erhöhung der monatlichen Rente. Der durchschnittliche monatliche Auszahlbetrag bei Männern liege bei 1190 Euro, bei Frauen bei 1221 Euro. Mit der Hinterbliebenenrente kommen laut Mitteilung kommen Männer auf 1716 Euro, Frauen auf 1687 Euro.

Bundesweit zahlte die Deutsche Rentenversicherung an rund 4,1 Millionen Versicherte mehrere Renten, rund 3,5 Millionen an Frauen und 580 000 an Männer. Die durchschnittliche Höhe bei den Männern lag hierbei bei 1572 Euro, bei Frauen bei 1436 Euro.