Verkehr : 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 15-Jähriger ist in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Der Jugendliche sei am Donnerstagabend ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Zudem sei das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen gewesen. In dem Auto saßen vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren.

Avatar_prignitzer von dpa

10. April 2020, 09:42 Uhr

Die Polizei war demnach durch einen Zeugen auf den Fahrer aufmerksam geworden. Als der Junge die Beamten bemerkte, flüchtete er mit überhöhtem Tempo durch das Stadtgebiet, ohne dabei auf Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu achten.

Die Beamten fanden später zunächst das verwaiste Fahrzeug und kurz darauf in der Nähe auch die gesuchten Jugendlichen. Gegen den Fahrer wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.