Kriminalität : 22-Jähriger will an Dealer Selbstjustiz üben

Ein 22-Jähriger hat in Neubrandenburg an einem mutmaßlichen Dealer Selbstjustiz üben wollen - wegen dessen mutmaßlicher Drogenverkäufe an Kinder und Jugendliche. Der 22-Jährige habe in Begleitung seiner 19-jährigen Freundin in der Nacht zum Sonntag den mutmaßlichen Drogenverkäufer (20) zunächst mit einem Schlagstock vor dessen Haus bedroht, teilte die Polizei mit. Dann habe er die Wohnungstür eingetreten. In der Wohnung seien zwei unbeteiligte Zeugen gewesen.

dpa

13. Oktober 2019, 12:08 Uhr

Die Polizei fasste den 22-jährigen Eindringling noch in der Wohnung. Eine Überprüfung habe ergeben, dass gegen ihn bereits zwei Haftbefehle bestanden, hieß es. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Gegen den Eindringling und seine 19-jährige Mittäterin wurde Strafanzeige erstattet. Aber auch der 20-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten fanden in seiner Wohnung geringe Mengen an Drogen.